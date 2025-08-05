Кузбассовцы стали призерами творческого чемпионата ArtMasters

В пятом сезоне юниорского национального чемпионата приняли участие 5 867 юных творцов в возрасте от 14 до 17 лет. В финал вышли 100 лучших участников из 39 регионов России – по десять талантов в каждой из десяти творческих компетенций: 3D-дизайнер, веб-дизайнер (UX/UI), видеомонтажер, видеооператор, звукорежиссер кино и медиа, клипмейкер, композитор популярной музыки, продюсер, сценарист и художник-аниматор.



На чемпионате были отмечены четыре кузбассовца. Ребята обучаются в Школах креативных индустрий Кемерова и Новокузнецка. В компетенции «Художник-аниматор» второе место заняла Ксения Ананьева (Кемерово). В компетенции «Звукорежиссер кино и медиа» третьей стала Софья Толстова (Новокузнецк). Девушки получили 200 и 100 тысяч рублей соответственно. Призеры чемпионата смогут потратить денежные сертификаты на образование, реализацию собственных проектов, приобретение профессионального оборудования или вдохновляющее путешествие по стране.

В рамках чемпионата финалисты из разных компетенций путем жеребьевки были объединены в десять команд для работы над финальным заданием – мультимедийным проектом «Музыкальный хит», а также анимационным проектом «Творчество пера». В итоге в командных соревнованиях в номинации «Мультимедийный проект» третье место занял и видеооператор Максим Мальцев (Кемерово) и художник-аниматор Ксения Ананьева за работу над проектом «Ностальгия». В номинации «Анимационный проекта» на тему «Творчество пера» первого места удостоена звукорежиссер кино и медиа Софья Толстова за проект «Тур гения Тургенева, третье место заняла композитор популярной музыки Полина Мальцева (Кемерово) за проект «Маяковский».

«Нет сомнения, что креативные индустрии России будут конкурентоспособны как по содержанию, так и по качеству продукции, потому что у нас растут профессионалы высочайшего уровня – такие, как победители ArtMasters. Это и есть те люди, которые будут развивать «экономику впечатлений», о необходимости формирования которой говорил Владимир Путин. Молодые таланты определяют новый облик всего творческого кластера – то, как звучит и выглядит современная Россия. Безусловно, смыслы, идеи, ценности России – ее преимущества, но их недостаточно, чтобы выиграть глобальную конкуренцию у Запада: необходимо и высокое качество, в том числе техническое, культурного продукта. ArtMasters показывает, что и это реально с такими талантами», – отметил заместитель начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский.

Ребятам из Кузбасса, как участникам финала, будет выдан именной сертификат о прохождении стажировки в рамках творческой практики, которая состоится в «Артеке» с 1 по 22 сентября. Под руководством мастеров финалисты пройдут все этапы производства фильма: от идеи и сценария до финального монтажа и продвижения. Практика будет сочетаться с творческими сессиями и мастер-классами экспертов в сфере видеопроизводства, анимации и digital.



Чемпионат ArtMasters проходит при поддержке министерства науки и высшего образования Российской Федерации, министерства просвещения РФ, министерства культуры РФ и правительства Москвы. Наблюдательный Совет возглавляет первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. В 2025 году чемпионат ArtMasters вошёл в состав нацпроекта «Молодежь и дети».