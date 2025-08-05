Новые кости динозавров нашли в Кузбассе. Об этом сообщил глава региона Илья Середюк в своем телеграм-канале.

Находки сделаны на Шестаковском комплексе летом 2025 года. Всего ученым за два месяца удалось сделать более тысячи находжок. В их числе оказались фрагменты костей крупного растительноядного динозавра, хвостовой позвонок панцирного динозавра и зубы хищных динозавров и крокодилообразных.

Палеонтологи надеются, что благодаря находкам 2025 года получится открыть новые виды динозавров, которые могли обитать на территории Кузбасса в ранний меловой период.

«Сейчас все образцы переданы в лабораторию музея для дальнейшего изучения. Раскопки продолжаются. Увидеть находки палеонтологов можно будет уже осенью в отделе природы Кузбасского краеведческого музея», – сказал Илья Середюк.