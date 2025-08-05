На базе Прокопьевского аграрного колледжа начал свою работу IX молодежный образовательный форум «Время Первых».

Мероприятие объединило 180 студентов кузбасских вузов и колледжей, наиболее активных участников и менторов Движения Первых. В течение трех дней форум станет платформой для обмена опытом, прокачки компетенций и выработки стратегических решений.

«Молодежь – это энергичный двигатель прогресса нашего края. Эти ребята полны амбиций, открыты новому и генерируют оригинальные идеи. Я убеждена, что участие в форуме позволит каждому приобрести ценные знания, укрепить навыки командной работы и провести время с максимальной пользой», – подчеркнула глава кузбасского отделения Движения Первых Евгения Козленко.

В этом году на форуме организованы четыре тематические зоны: «Создаем будущее», «Творим вместе», «Говорим о главном» и «Направляем и поддерживаем». Их задача – раскрыть потенциал молодежи в области самоуправления, стратегического планирования, креативного мышления и лидерских качеств.

Главным результатом работы площадки самоуправления станет создание годового плана деятельности Совета Первых первичной организации. Этот документ определит ключевые направления и задачи молодежного движения в регионе на предстоящий период. Участники творческой площадки посетят мастер-классы по танцевальному искусству, культуре речи и сценической постановке, обсудят вопросы кастомизации и создания концертных номеров. Финальным заданием станет подготовка заключительного гала-концерта форума.

Для педагогов и наставников организована площадка, где будут рассмотрены вопросы эффективной командной работы и патриотического воспитания, проведены интерактивные игры и тренинги. Кульминацией станет торжественная церемония посвящения в ряды Наставников Движения Первых. Медианаправление форума даст участникам возможность освоить креативные подходы к фотографии, репортажной съемке, ведению страниц в социальных сетях и написанию привлекательных постов, а также применить полученные знания на практике. Итогом работы станет создание медиаконтента, отражающего ход и результаты форума.