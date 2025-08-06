Передвижная выставка «Без срока давности» отражает различные аспекты геноцида советского народа, устроенного нацистами и их пособниками политики: карательные операции и массовое уничтожение мирного населения, создание несовместимых с жизнью условий существования и преступления против детей, женщин и стариков. В экспозициях отображены факты по установлению обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения, которым нет срока давности.

В прошлом году с экспонатами выставки ознакомились более 5000 человек от Москвы до Дагестана, в 2025-м выставку уже посетили более 2000 человек в Новосибирске, Тамбове, Барнауле, Саранске, Томске и Уфе. Следующая остановка — Кузбасс, который внёс неоценимый вклад в победу над нацистской Германией. Экспозиция будет выставлена в поселке Плотниково с 7 по 22 августа.

Проект реализуется в рамках поручения президента России Владимира Путина, он нацелен на сохранение исторической памяти о жертвах преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны. Организатором является Роспатриотцентр Росмолодежи.

