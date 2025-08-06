На предприятии производят тензометрическую, весовую, дозирующую и горно-шахтную продукцию. Чтобы оптимизировать процесс создания дозаторов, которыми комплектуют конвейеры для сыпучих веществ, необходимо внедрить методы и технологии бережливого производства. С этим помогут эксперты Регионального центра компетенций. При взаимодействии с сотрудниками предприятия, они должны проанализировать весь производственный процесс, а затем выстроить работу так, чтобы сократить время, уменьшить перерасход ресурсов и снизить трудоемкость.

– Внедрение методик бережливого производства на предприятиях Кузбасса позволяет повысить качество выпускаемой продукции и снизить ее себестоимость без дополнительных вложений. Практика показывает, что коллективам удается значительно уменьшить потери рабочего времени и ускорить темпы выпуска востребованной на рынке продукции, — отметила заместитель председателя правительства – министр экономического развития Кузбасса Елена Галеева.

В течение шести месяцев рабочая группа будет заниматься внедрением бережливых технологий на пилотном участке, а далее этот опыт будут применять на других производственных участках компании.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, реализация федерального проекта «Производительность труда» идет в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Заявку на участие можно подать на ИТ-платформе производительность.рф.