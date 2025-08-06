Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть Кузбасса, соответствующих нормативным требованиям, в настоящее время превышает 83%. Планируется, что к концу года этот показатель достигнет не менее 85%. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», реализуемого по решению президента РФ Владимира Путина. На сегодняшний день протяженность региональных и межмуниципальных дорог, входящих в опорную сеть, в Кузбассе составляет более 1,4 тысячи км. С начала года после ремонта уже введены в эксплуатацию участки автодорог Анжеро-Судженск — Яя — Ижморский, Алтай — Кузбасс, Томск — Мариинск. Готовятся к приемке после капитального ремонта участки трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга. На объектах выполнены срезка старого асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя и покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, досыпка и укрепление обочин, замена старых дорожных знаков, горизонтальная дорожная разметка и другие виды работ. Напомним, всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Кузбассе в этом сезоне планируется отремонтировать 70 км автомобильных дорог и более 728 погонных метров мостов и путепроводов. На эти цели направлено более 4,6 млрд рублей, в том числе более 4,2 млрд рублей из федерального бюджета и 395,5 млн рублей областных средств. В настоящее время выполнено свыше 70% работ.