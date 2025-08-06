В кемеровском филиале РГИСИ сегодня приступила к работе вторая профильная смена для российских школьников. В ней участвуют 100 школьников из 17 регионов страны. Это активисты Движения Первых, победители олимпиад и участники театральных студий. Впереди их ждут 10 дней, насыщенных увлекательными и познавательными мероприятиями. В рамках федеральной программы «Университетские смены» они больше узнают о нашем регионе и о новом театральном вузе Сибири.

Их познакомят оснащением учебного театра, творческих студий, художественных мастерских и мультимедийной библиотеки. Для школьников проведут профориентационные мероприятия, интенсивы по актерскому мастерству, сценической речи и движению, постановке голоса, а также мастер-класс «Актерское мастерство языком пластики». Ребята встретятся с известными людьми, в том числе с ведущим актером Музыкального театра Кузбасса Владимиром Жуковым и директором Театра для детей и молодежи Кемерова Григорием Забавиным.

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, участники смены в центре прототипирования «Цех» смогут создать логотип и первый прототип сувенира, а в столярном цехе они изготовят деревянную куклу. Им расскажут, как создают творческие продукты в сфере фото-видеопроизводства, электронной музыки, интерактивных и цифровых технологий. Программа смены предполагает посещение знаковых мест Кемерова, в том числе музея-заповедника «Томская Писаница» и театров Кузбасса.

Кроме того, в интерактивном формате их познакомят с деятельностью Движения Первых в Кузбассе, проведут мастер-классы от экспертов Российского общества «Знание» и Ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности ликвидации и последствий стихийных бедствий.

Добавим, что федеральный проект «Университетские смены» реализуется при поддержке Движения Первых, Минобрнауки России и Росмолодежи. В проекте принимают участие более 100 учреждений высшего образования.