В Кемеровской области на реализацию соцконтрактов в бюджете предусмотрено более 1 млрд 300 млн рублей. С января 2025 года заключено 3 205 социальных контрактов на сумму более 597 млн рублей.

Самое популярное направление соцконтракта – индивидуальная предпринимательская деятельность или самозанятость. Чаще всего кузбассовцы открывают бизнес в сфере красоты, производства и обслуживания автомобилей. Например, жители пгт Промышленная Лилия Кузьмина и Евгений Жерденко создали фитнес-центр, для чего на деньги по соцконтракту закупили тренажеры, мебель и оборудование. А глава многодетной семьи из Калтана Павел Долгов благодаря этой поддержке открыл мастерскую по изготовлению металлоконструкций.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, жители региона оформили 787 контрактов по направлению «поиск работы», 1 394 заключены на открытие и развитие собственного дела. Еще 332 человека использовали госпомощь в ведении личного подсобного хозяйства, 692 жителя заключили соцконтракты, чтобы пережить временные трудности.

С помощью социального контракта поддержку получают малообеспеченные жители региона. За счет этого также можно получить дополнительное профобразование, где обучение оплатит государство.

В региональном Министерстве труда и социальной защиты отметили, что в связи с новым постановлением Правительства РФ № 154 от 13 февраля 2025 года растет число обращений родителей, так как теперь ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка исключается из доходов семьи при определении права на оформление соцконтракта.

Подробности о социальном контракте можно узнать на сайте Министерства труда и социальной защиты Кузбасса либо в органах соцзащиты по месту жительства.

Добавим, что программа госпомощи на основе соцконтракта действует по инициативе президента России Владимира Путина с 2021 года. За это время в Кемеровской области заключено более 27 тысяч социальных контрактов.