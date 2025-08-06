Проект «Финансовая грамотность в трудовых коллективах онлайн» направлен на взрослых экономически активных кузбассовцев. Одна из основных тем – мошенничество, поскольку именно эта категория населения наиболее подвержена атакам аферистов. Трансляции еженедельные, проводятся по средам, причем запись можно посмотреть в любое время. За первые полгода 2025-го участниками проекта стали 59,6 тысячи жителей региона.

Помимо этого, в Кузбассе проводят активную профилактику дропперства среди молодежи. К примеру, этой весной в марафоне «Антидроп» приняли участие 7,8 тысячи человек.

Фото: пресс-служба АПК