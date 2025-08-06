Ученики 8-10 классов до 15 августа будут изучать особенности медицинских специальностей и расширять знания в области биологии и естественных наук.



Во время занятий участники смены углубятся в основные направления современной хирургии, терапии, фармакологии, фундаментальной медицины и клинической психологии как в теоретическом, так и в практическом аспектах. Занятия будут проходить в современных химических и медицинских лабораториях.

«В этом году несколько перестроили формат смены, повысив интенсивность практических занятий – каждый школьник ознакомится с основами фундаментальной и практической медицины. Будут сформированы команды по три участника для проектной деятельности. Идеи и разработки, сделанные на интенсивный смене, будут развиваться на территориях, откуда прибыли ребята, для дальнейшего возможного представления на всероссийских мероприятиях, например, на научно-технологической программе «Большие вызовы». Важным аспектом является профориентация, школьники познакомятся не только с медицинской профессией, но и с Кемеровским медицинским университетом, особенностями поступления и обучения в нем», — рассказал Дмитрий Кувшинов, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии имени профессора Н.А. Барбараша КемГМУ Минздрава России.

Среди экспертов смены – преподаватели Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России, Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, а также сотрудники Центра “Медицина катастроф Кузбасса”.



Эксперты проведут занятия для школьников, направленные на разработку собственных исследовательских проектов. Студенты КемГМУ Минздрава России, в том числе прошедшие смены в Центре «Сириус.Кузбассе», помогут, опираясь на свой опыт, правильно оформить и презентовать результаты исследовательских проектов, защита которых запланирована на 14 августа.



Кроме того, в течение смены будут организованы экскурсии в анатомический музей Кемеровского государственного медицинского университета, в Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. Участники пройдут игру-квест «Как оказать человеку первую помощь» от сотрудников Кузбасского центра медицины катастроф им. проф. И.К. Галеева.



В этом году на смене будут работать и лекторы Российского общества «Знание». Запланирована «Встреча с профессионалом», участники смены пообщаются с исполняющим обязанности ректора КемГМУ Минздрава России, доктором медицинских наук Сергеем Каном.



Интенсивная проектная смена проводится на базе Центра «Сириус. Кузбасс» совместно с Кемеровским государственным медицинским университетом Минздрава России, Научно-исследовательским институтом комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, Кузбасским центром медицины катастроф им. проф. И.К. Галеева, Российским обществом «Знание».