Для пенсионеров в Кузбассе существуют льготы на проезд в общественном транспорте и оплату услуг ЖКХ. Так, жители старшего возраста летом по будням, за исключением пятницы, бесплатно ездят на городских и пригородных автобусах, в троллейбусах, трамваях и электричках. В остальные дни для пенсионеров действует льготный тариф.

Для 45 категорий предусмотрена дополнительная пенсия из областного бюджета. Пенсию Кузбасса получают свыше 34 тысяч пожилых людей, у которых есть особые заслуги перед страной и регионом, в том числе труженики тыла, блокадники Ленинграда, бюджетники, отработавшие в Кемеровской области более полувека. Подробнее можно узнать в органах социальной защиты населения Кузбасса в своих муниципалитетах.

«Одна из наших приоритетных задач – забота о старшем поколении. Сегодня в Кузбассе действует комплекс мер соцподдержки для пожилых граждан», – отметил глава региона Илья Середюк.

Для малоимущих кузбассовцев разработаны адресные меры соцподдержки, например, субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг. Ее выплачивают, если расходы, рассчитанные из размера региональных стандартов стоимости ЖКУ, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общем доходе семьи.

Фото: пресс-служба АПК