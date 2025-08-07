Для ветеранов боевых действий в Кузбассе организуют прохождение расширенного медобследования. Это можно будет сделать через поликлинику по месту прикрепления или обратившись к своим социальным координаторам. Если же в поликлинике нет того врача, к которому направлен пациент, то сотрудники регионального филиала фонда «Защитники Отечества» организуют в кратчайшие сроки его доставку в другое медучреждение.

– На выездных приемах межведомственной комиссии всегда есть вопросы, которые касаются здоровья. Поэтому поручил организовать углубленное медицинское обследование для ветеранов СВО. Для этого в крупных медицинских организациях Кузбасса выделим специальные дни и часы. Там, где не хватает профильных медиков, организуем выездные приемы. К каждому ветерану врачи подойдут индивидуально с учетом профиля заболеваний. При необходимости — направят на лечение или реабилитацию, — отметил глава региона.

Консультацию по всем видам помощи и мерам поддержки для ветеранов специальной военной операции и их близких можно получить у координаторов филиала фонда «Защитники Отечества». Они работают в каждом муниципалитете региона. Там же помогут с оформлением необходимых документов.

Адрес филиала в Кемерове: пр. Притомский, 6б, с 09:00 до 18:00 с понедельника по субботу, или по телефону: 8 (3842) 78-08-09.