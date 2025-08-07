Кемеровский проект КРТ привели в пример на совещании с президентом России

Владимир Путин в преддверии Дня строителя провел совещание по видеосвязи, где ему доложили о реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Президент отметил, что строительная отрасль по праву считается одним из локомотивов российской экономики.

– Всем известно: если в городе, поселке или селе идет активное строительство — значит, здесь есть перспективы развития, и эти планы претворяются в жизнь, — подчеркнул глава государства.

Марат Хуснуллин, заместитель председателя Правительства Российской Федерации, в своем докладе сообщил, что в субъектах страны идет активное использование механизма комплексного развития территорий (КРТ) с привлечением средств инвесторов.

– Уже есть успешные примеры реализации КРТ в регионах. Например, в Кемеровской области 500 с лишним гектаров в центральной части города — благоустройство с выходом на набережную — построено и запущено в работу, — рассказал Марат Хуснуллин.

Проект КРТ в Кемерове – это 23 микрорайона на площади 540 га. Он предусматривает 3,4 млн кв. метров жилья, девять школ, 36 детских садов, детскую и взрослую поликлиники, крытые надземные и подземные паркинги, спортобъекты, торговые центры, офисные помещения, зоны отдыха.

Кроме того, проекты комплексного развития территорий запущены в Новокузнецке и Шерегеше.

– Такое внимание федерального центра к нашим проектам очень важно. Оно открывает региону новые возможности — привлечение инвестиций, ускоренное развитие инфраструктуры и приоритетную поддержку проектов, — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

На совещании Владимир Путин отметил также и темпы дорожного строительства.

– По итогам прошлого года к нормативному состоянию приведено более 55% региональных дорог. Доля дорог крупнейших агломераций, отвечающих нормативным требованиям, составила 85%. Построены сотни мостов и путепроводов, которые обеспечили более удобное и безопасное дорожное движение, — сказал глава государства.

В Кузбассе на сегодняшний день протяженность региональных и межмуниципальных дорог, входящих в опорную сеть, составляет более 1,4 тысячи км.

– Сейчас нормативным требованиям соответствует свыше 83% автомобильных дорог, входящих в опорную сеть Кузбасса. Планируется, что к концу года этот показатель достигнет не менее 85%. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», реализуемого по решению президента РФ Владимира Владимировича Путина, — отметил губернатор Илья Середюк.

С начала года после ремонта уже введены в эксплуатацию участки автодорог Анжеро-Судженск — Яя — Ижморский, Алтай — Кузбасс, Томск — Мариинск. Готовятся к приемке после капитального ремонта участки трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга.

Напомним, всего в Кузбассе в этом сезоне планируется отремонтировать 70 км автомобильных дорог и более 728 погонных метров мостов и путепроводов.

Фото: АПК.