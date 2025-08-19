В филиале Мариинского театра монтируют консольную конструкцию. Также рабочие проводят сети водоснабжения, канализации, пожаротушения, устанавливают воздуховоды вентиляции и дымоудаления. В Большом зале заканчивают монтаж потолочных подсистем и начинают заниматься витражными обрамлениями. В филиале Русского музея на фасаде крепят декоративные панели и возводят защитный купол. В Кузбасском центре искусств идут подготовительные работы к установке больших светопропускающих витражей. Соединять три учреждения будет атриум, где стартовал монтаж входной группы.

«За июль строители достигли большого прогресса. Ежедневно здесь трудится более 2400 человек. Также специалисты приступили к планировке благоустройства прилегающей территории и мест озеленения», – прокомментировал глава региона Илья Середюк.

Напомним, что строящийся в Кемерове музейно-театральный комплекс входит в состав Сибирского кластера искусств и строится по поручению президента РФ Владимира Путина.

Фото: пресс-служба АПК