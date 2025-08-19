В Кемеровской области дети школьного возраста, чьи отцы являются ветеранами СВО, получили ранцы с ортопедической спинкой, а также полный набор необходимых для учебы принадлежностей – тетради, альбомы, ручки, карандаши, краски, пластилин, цветная бумага и прочее.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, ветераны СВО и члены их семей стали участниками Всероссийской акции «Код донора. Защитники Отечества». Благодаря этому банк крови региона пополнился на пять литров жизненно важных компонентов. К тому же прошедшие спецоперацию вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга.

– Считаю, что настоящий мужчина должен защищать свою страну не только на поле боя, но и в мирной жизни. Сегодня мы сдаем кровь, которая спасет жизнь других людей в критических ситуациях. Это может быть женщина во время родов, новорожденный или пострадавший в ДТП. И каждый из нас показывает на своем примере, что он готов сделать для блага других, — отметил ветеран СВО Максим Фролов.

А в Мысках ветераны показали детям социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних основные приемы первой доврачебной помощи. Уроки о действиях в экстренных ситуациях (от перелома руки до остановки сердца) провели Андрей Рыжкин и Евдоким Идимешев. В калтанской школе №1 ветераны боевых действий показали образцы вооружения и амуницию военнослужащих, дали примерить ее ребятам, которые к тому же на специальных носилках попробовали перенести «пострадавшего», таким образом ощутить реалии военной службы.

В оздоровительном лагере «Сосновый бор» Юргинского округа ребята встретились с ветераном СВО Максимом Павловым. Он рассказал о военной авиации, о знаменитых летчиках, поделился своим боевым опытом.

Фото: пресс-служба АПК