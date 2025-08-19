В Тайге на территории стадиона «Локомотив» СК «Юность» начались работы по капитальному ремонту беговых дорожек. Подрядчику предстоит демонтировать асфальтное покрытие, уложить новый дренаж, специальное резиновое покрытие и нанести разметку.

Новые беговые дорожки значительно улучшат условия для занятий различными видами спорта. Они обеспечат спортсменам безопасное и комфортное покрытие, которое снизит риск травм и повысит эффективность тренировок.

Капитальный ремонт дорожек обойдётся в 22 млн рублей. Эту сумму выделит ОАО «РЖД» в рамках договора пожертвования.

Также ранее на стадионе была смонтирована многофункциональная площадка в рамках проекта «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в 2019 году. Помимо этого здесь есть футбольное поле, площадка с уличными тренажерами.