Образовательный проект «Жить и создавать в России» входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и реализуется Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Мероприятие проходит в два заезда и соберет 600 студентов из 249 образовательных организаций из 71 региона России, а также Абхазии.

Второй модуль «Создавать» посвящен теме созидания и развития сильного студенческого сообщества России. Участников ждет насыщенная практико-ориентированная программа, в ходе которой они узнают, где находить идеи, ресурсы и поддержку для реализации социально значимых инициатив, актуальных для университетов, регионов и страны в целом. В центре внимания программы – тема «Как и что следует создавать, учитывая актуальные задачи, стоящие перед молодежью страны и региона».

Спикерами программы выступят методолог и руководитель образовательных программ Евгений Нилов, методолог и модератор образовательных программ Тимур Щукин, философ и социальный антрополог, сооснователь проекта «Россия 2062» Борис Акимов.

Участники также посетят «Томскую Писаницу» – уникальный музей-заповедник под открытым небом, где на скалах сохранились древние петроглифы.

Всероссийский проект «Твой Ход» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Второй модуль программы «Жить и создавать в России» в Кемеровской области проводится Всероссийским студенческим проектом «Твой Ход» совместно с администрацией правительства Кузбасса, министерством образования Кузбасса, департаментом молодёжной политики администрации правительства Кузбасса и Кемеровским государственным университетом.