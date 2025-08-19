В «Большой педагогической неделе», которая пройдет с 25 по 29 августа, примут участие в общей сложности 23 тысячи специалистов, в том числе 3 тысячи – в очном формате. Основной темой станет патриотическое воспитание подрастающих поколений. Кроме того, педагоги рассмотрят новые требования к преподаванию таких предметов, как история, обществознание, физика, математика, информатика, химия и биология.



На научно-практической конференции в региональном центре «Сириус. Кузбасс» участники обсудят вопросы развития талантов у детей и молодежи, а в КемГУ подробно узнают о Школе юных стратегов под руководством Владимира Квинта. Среди других заявленных тем – профилактика деструктивного поведения среди школьников и взаимодействие воскресных школ со светскими учебными заведениями.

Открытие «Большой педагогической недели» состоится в Государственной филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова 25 августа в 14 часов.

Фото: пресс-служба АПК