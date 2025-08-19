К 1 сентября проект «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей» запускает программу, которая поможет школьникам и студентам подготовиться к новому учебному году. В рамках этой программы будут проводиться образовательные тесты, квизы, игры и викторины. За участие в них можно получить призы.

Новые задания будут появляться в сервисе ежедневно до 15 сентября. Принять участие в программе может любой желающий.

Образовательные тесты на платформе «Другое дело» помогут учащимся привести себя в тонус перед учёбой. Благодаря тематическим заданиям ребята узнают больше о том, как подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ, получат рекомендации по выбору профессии, научатся писать эссе для участия в розыгрыше гранта, решат ребусы про города России и даже узнают, «Какой ты шедевр Эрмитажа?».

За выполнение заданий и игр в рамках программы можно получить призы, среди которых обложки на студенческий билет, экологичные термокружки, футболки, худи, а также принять участие в розыгрыше суперпризов (беспроводные наушники Apple AirPods, фотоаппарат Instax MINI с картриджем, планшет, чемодан и многое другое).

Школьники смогут погрузиться в увлекательный мир микробиологии, нейронных сетей, космоса, открыть для себя интересные факты из мира физики и химии. Студенты узнают, как отразить свои летние подработки и проекты в резюме или пройти собеседование, ответят на вопросы тестов «Какой ты коллега?», «Что говорит о тебе твоё увольнение?», «Какая помощь тебе нужна при трудоустройстве?» и другие.