С 1 по 3 октября 2025 года в Москве пройдет масштабное событие, организованное Министерством просвещения РФ по поручению президента России Владимира Путина. В числе участников — 12 педагогов из Кузбасса, прошедших конкурсный отбор среди более чем 50 000 заявок со всей страны.

«Форум классных руководителей за свою пока еще недолгую историю уже успел стать масштабным событием федерального уровня — площадкой для обмена лучшими практиками, обсуждения актуальных вопросов в сфере образования и укрепления профессионального сообщества. Роль учителя крайне важна, так как педагоги не только передают знания, но и помогают формировать личность, закладывая основы ценностей и мировоззрения учащихся. Важно, что за время проведения Форума многие инициативы участников были воплощены в жизнь. Такой открытый диалог и обмен мнениями помогают принимать верные решения на благо страны и подрастающего поколения», — подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Среди кузбассовских делегатов — педагоги с разным стажем, от молодых специалистов до опытных наставников. Среди них — учитель истории и обществознания школы №85 г. Кемерово Анна Позднякова, отмечающая в этом году 20 лет педагогического стажа.

«Форум — это возможность встретиться с талантливыми, горящими своей работой, неравнодушными педагогами, которые, как и я, любят детей. Следила за форумом все 5 лет, мечтала попасть — и вот, в юбилейный год для Форума и для меня лично — мечта сбылась! Ура!» -сказала Анна Позднякова.

Не менее вдохновляющая история Маргариты Матросовой, учителя начальных классов той же школы.

«Участвуя со своим 4 “К” классом в проекте “80 добрых дел к Победе”, я ближе познакомилась с деятельностью Форума. Захотелось стать частью этого движения. Рассказала в видеовизитке о своей практике — воспитании через совместную деятельность со смыслом. Проход на Форум стал для меня невероятным подарком и стимулом к развитию», – призналась Маргарита Матросова.

Одной из ключевых целей Форума является развитие профессионального сообщества классных руководителей, ориентированного на воспитание подрастающего поколения на основе традиционных духовно-нравственных ценностей.

Участников ждут насыщенные образовательная, дискуссионная и культурная программы. Своим опытом поделятся ведущие эксперты в области образования, психологии, общественной политики и культуры.