По приглашению ребят Илья Середюк посетил лагерь «Пламя» в Кемеровском округе

Сегодня губернатор Кузбасса Илья Середюк приехал на встречу с детьми, которые отдыхают в оздоровительном лагере «Пламя» в деревне Старочервово Кемеровского муниципального округа. Там открыта профильная смена «Республика беспокойных сердец», участие в которой принимают более 200 школьников.

– Дорогие друзья, сейчас работаю в Кемеровском муниципальном округе, это лагерь «Пламя», куда меня пригласили ребята, профильная смена «Республики Беспокойных Сердец». Что это такое? Это активная, энергичная молодежь, которая собирается на профильные смены ежегодно. И состязаются, показывают свои творческие возможности, знания, проводят форумы. И это, не побоюсь сказать, элита нашего региона, молодая элита нашего региона, – отметил Илья Середюк.

