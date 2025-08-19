Как рассказали в пресс-службе областного правительства, наибольшим спросом у нацеленных на поступление в учреждения профобразования абитуриентов пользуются направления, связанные с медициной, правоохранительной деятельностью, информационными системами и программированием. Направления федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» также востребованы. К примеру, на специальности сферы туризма и гостеприимства хотят обучиться более 2,2 тысяч человек, техобслуживания и ремонта автомобилей – свыше 2,6 абитуриентов. Также подмечено, что львиную долю заявлений в кузбасские вузы и техникумы (53,5 тысячи) подали через Госуслуги.

Что касается приемной кампании в вузах, то в КемГМУ приняли более 8 тыс. заявлений от 3 тысяч желающих поступить. В кемеровском филиале РГИСИ на 50 бюджетных мест набралось свыше 240 кандидатов. В СибГИУ подали порядка 6,5 тысяч заявлений, в КемГУ – порядка 31 тысячи, а в КемГИК – более 3 тысяч. Окончательные результаты приемной кампании в вузы объявят после 1 сентября, в колледжи и техникумы – 29 августа.

Фото: пресс-служба АПК