Дмитрия Павлова депутаты местного Совета избрали главой Кемеровского округа в начале этого месяца. Павлов доложил губернатору, что уже посетил все ключевые объекты округа и провел первые личные приемы жителей муниципалитета. Илья Середюк отметил, что в кратчайшие сроки нужно завершить подготовку к новому учебному году и началу отопительного сезона, а также поставил ряд других задач.

«Необходимо заниматься развитием неугольных отраслей экономики и поддерживать строительство логистических складов, реализацию инвестпроектов, создание новых предприятий в сельском хозяйстве по глубокой переработке продукции, выращенной на полях Кемеровского округа. Во всем нужно опираться на мнение жителей, обязательно лично встречаться с активом, максимально погружаться в жизнь округа и оперативно реагировать на обращения», – подчеркнул глава региона.

В пресс-службе правительства Кузбасса добавили, что Кемеровский округ 6 лет кряду лидирует в области по показателям эффективности социально-экономического развития. А местные сельхозпроизводители занимают первое место в регионе по урожайности картофеля, овощей и технических культур.

Фото: пресс-служба АПК