Глава региона отметил, что национальный мессенджер МАХ становится по-настоящему востребованной платформой для прямого общения и обратной связи. Жители региона могут подписаться на официальный канал Ильи Середюка в МАХ.

«Для меня всегда важна обратная связь от вас, ваше мнение, ваша точка зрения. Я создал в мессенджере МАХ официальный канал — еще одну площадку, где вы сможете не только узнавать важные новости о жизни Кузбасса и планах по развитию нашего региона, но и оставлять обратную связь в комментариях, когда на новой платформе появится такая возможность», — подчеркнул губернатор Кузбасса.