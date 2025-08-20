Вопросы сотрудничества Кемеровской области и Китая в сфере сельского хозяйства обсудили на встрече представители Научно-образовательного центра (НОЦ) «Кузбасс — Донбасс» и сельхозпредприятий Кузбасса с сотрудниками китайской компании Beijing Ruoxi Trading Co., Ltd, которая является дочерней структурой Китайской национальной зерновой корпорации.

«Модернизация и развитие аграрной отрасли — одно из перспективных направлений, которое позволит региону решать поставленную президентом России Владимиром Владимировичем Путиным задачу по диверсификации кузбасской экономики. Мы реализуем меры поддержки сельхозпредприятий, до 2030 года планируем ввести в оборот все неиспользуемые земли. Активное международное сотрудничество в сфере сельского хозяйства — результат деятельности представительства НОЦ «Кузбасс — Донбасс» в Китае», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Представители китайской компании отметили высокое качество кузбасской сельхозпродукции. В итоге было подписано соглашения о сотрудничестве, которое предусматривает совместные проекты между предприятиями Кузбасса и Китая, в том числе в области закупок зерновых и технических культур.

Координатором долгосрочного партнерства выступит Представительство НОЦ «Кузбасс — Донбасс» в Китае.

В пресс-службе регионального правительства напомнили, что на данный момент в Китае действуют три представительства НОЦ – КузГТУ, СибГИУ, КемГИК, которые ведут продуктивное взаимодействие с китайскими партнерами.

Фото: администрация Правительства Кузбасса.