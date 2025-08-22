Губернатор Кемеровской области поздравил жителей региона с Днем Государственного флага.

– Уважаемые кузбассовцы! В День Российского флага мы с гордостью вспоминаем многовековую историю страны, чтим силу духа и единство нашего народа.

Кузбасс всегда был опорой страны — в труде и в бою. В годы Великой Отечественной войны наши земляки храбро бились за Родину с оружием в руках. 246 кузбассовцев удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации, 52 человека — полные кавалеры ордена Славы. Глубоко в тылу наши шахтеры, металлурги, химики, селяне самоотверженно трудились под лозунгом: «Все для фронта! Все для Победы!» По решению президента РФ Владимира Владимировича Путина четыре наших города — Новокузнецк, Кемерово, Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий — удостоены почетного федерального звания «Город трудовой доблести». Красный флаг, водруженный над Рейхстагом, на все века останется символом беспримерного мужества и стойкости советского народа.

Современные поколения россиян достойно продолжают лучшие традиции своих дедов и прадедов. Сегодня, когда наши бойцы с честью выполняют свой долг в ходе специальной военной операции, флаг напоминает им о родной земле, о тех, кто верит в них и ждет с Победой домой.

Дорогие земляки! Пусть российский триколор и дальше сопровождает все наши значимые свершения. Пусть в наших сердцах живет гордость за нашу страну, за родной край и его героев. Желаю здоровья, мира и благополучия — вам и вашим близким. С праздником! С Днем Российского флага!