Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провёл рабочую встречу с руководителем Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации Еленой Малышевой. Обсуждались вопросы патриотической работы и сохранения историко-культурного наследия в регионах Сибири.



Полпред подчеркнул исключительную важность работы по сохранению исторической памяти для воспитания молодежи и укрепления гражданской идентичности. Он отметил, что в субъектах Сибирского федерального округа этой теме уделяется самое пристальное внимание и ведется системная работа.

Анатолий Серышев поделился впечатлениями о своей недавней рабочей поездке в Искитимский район Новосибирской области, в ходе которой он, в частности, пообщался с местными женщинами, которые собираются вместе в сельском клубе и плетут маскировочные сети для участников специальной военной операции. По мнению полпреда, это один из ярких примеров истинного патриотизма, искренней любви к Родине и живой памяти о своей героической истории и традициях. Люди не просто помнят уроки прошлого, но и своими руками вносят вклад в защиту страны сегодня, уверен полпред.

Елена Малышева, в свою очередь, подробно рассказала о задачах Национального центра, созданного для того, чтобы аккумулировать лучшие практики, традиционные ценности и ключевые точки исторической памяти, объединяющие всю страну. Она высоко оценила работу регионов Сибирского федерального округа, отметив их активное включение в общероссийскую работу. Между центром и субъектами округа налажено тесное и продуктивное взаимодействие, включая активный обмен материалами и внедрением уникальных региональных практик в общероссийский контекст. По ее мнению, Сибирский федеральный округ, с его богатейшей историей и современными инициативами, является настоящим форпостом в деле сохранения исторической памяти.

Участники встречи также акцентировали внимание на стратегической важности работы с молодежью. Полпред напомнил о позиции Президента, согласно которой сохранение национальной памяти и преемственность поколений являются фундаментальными основами для развития страны.

В результате встречи достигнута договоренность о продолжении сотрудничества и поддержке гражданско-патриотических инициатив в Сибирском федеральном округе, направленных на укрепление национального единства и передачу исторической правды будущим поколениям.