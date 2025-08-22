Общественность Кузбасса активно готовится к Единому дню голосования (ЕДГ) в сентябре 2025 года, стремясь обеспечить максимальную прозрачность и легитимность избирательного процесса. На совместном заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами и Совета Общественной палаты Кузбасса были подведены итоги важного этапа – регистрации кандидатов.

За 43 вакантных места депутатов в четырех муниципальных округах поборется 171 кандидат, представляющие пять различных политических партий. Для гарантии открытости и гласности Общественная палата Кузбасса подготовила 91 общественного наблюдателя, все они прошли специальное обучение. В настоящее время завершается процесс оформления необходимых документов и атрибутики для наблюдателей, включая направления и нагрудные знаки.

Особое внимание уделяется технологическому оснащению избирательных участков: все 87 участков, где будут проводиться выборы, оборудованы видеорегистраторами, что позволит зафиксировать ход голосования и подсчета голосов. По данным на текущий момент, в избирательные комиссии не поступало жалоб или обращений о нарушении избирательных прав граждан, что свидетельствует о соблюдении законодательства на подготовительном этапе.

В период избирательной кампании Общественная палата Кузбасса планирует запустить горячую линию для оперативного реагирования на возможные нарушения. В дни голосования члены Общественного штаба будут работать непосредственно на избирательных участках, обеспечивая независимый контроль за ходом выборов. Власти региона заверяют, что делают все возможное для проведения честных и прозрачных выборов, соответствующих всем демократическим стандартам.