Завершился трудовой семестр Всероссийского студенческого медицинского отряда «Атлант». С успешным окончанием семестра будущих коллег поздравил главный врач Новокузнецкой городской клинической больницы №1 имени Г.П. Курбатова Виталий Херасков.

На протяжении полутора месяцев 77 бойцов «Атланта» из Новгородской, Томской, Самарской и Московской областей, Волгограда, Хакасии, Крыма, Киргизии, Беларуси и Кузбасса трудились в Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 имени Г.П. Курбатова, Кузбасском клиническом кардиологическом диспансере имени академика Л.С. Барбараша, Кузбасской областной детской клинической больнице имени Ю.А. Атаманова, помогая сохранять здоровье кузбассовцев.

За каждым участником студотряда был закреплен наставник из числа опытных сотрудников медучредения. Студенты в качестве среднего и младшего медицинского персонала работали в поликлиниках, в 40 отделениях стационаров и в других структурных подразделениях больниц — ФАПах, амбулаториях и фельдшерских здравпунктах. Ребята не проводили лечебные манипуляции, но выполняли не менее важные обязанности – уход за больными, транспортировку пациентов на обследования, работу на сестринском посту. Они познакомились ближе с организацией работы структурных подразделений и процессом оказания медицинской помощи, непосредственно являясь членом мультидисциплинарной команды медиков.

«47 дней насыщенной жизни, плодотворной работы, общения с опытными наставниками и бесценного опыта, который получили будущие коллеги в стенах Новокузнецкой городской клинической больницы № 1, помогут ребятам в дальнейшем становлении в профессии, – говорит главный врач НГКБ № 1 Виталий Херасков. – В Первой больнице молодые кадры всегда любят и ждут! И мы рады, что профессия медицинского работника сегодня популярна среди молодежи».

Лучшие бойцы и командные составы получили почетные грамоты и благодарности. Студенты боролись за звание лучших в номинациях «Лучший командир», «Лучший мастер», «Лучший боец», «Лучший комиссар», также состязались в «Медиаконкурсе», демонстрировали свои показатели в производственной деятельности. Кульминацией проекта стала передача главной награды – знамени трудового проекта «Атлант».

Также, у будущих медицинских работников Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова была возможность реализовать свои таланты не только в профессии, но и творчестве. Например, Анна Москаленко из Крыма — самый активный соорганизатор всех мероприятий в «Атлант», под ее руководством было реализовано 7 рейтинговых мероприятий, таких как спартакиада, творческий фестиваль и гостевание. Эдея Мустафаева, студентка крымского медицинского института, наполняла соцсети проекта интересным контентом и выпустила 55 постов. Дарья Федоренко из московского отряда «Геката» трудилась в неврологическом отделении №2 и установила рекорд, отработав 449 часов.

Главное, что они получили в это трудовое лето — личностный и профессиональный рост, почувствовали важность работы в сплоченном коллективе, в команде профессионалов, в условиях высокой оснащенности современным медицинским оборудованием, что помогает внедрять уникальные технологии сохранения жизни и здоровья пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

СПРАВКА

В этом году Всероссийский студенческий медицинский проект «Атлант» отмечает свою пятую годовщину. Путь «Атланта» начался в 2021 году, 28 студентов прибыли в Кузбасс, в крупнейшее лечебное учреждение за Уралом для получения первого трудового опыта. За это время его участниками стали 387 студентов-медиков из 19 регионов страны.