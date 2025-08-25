Константин Лопатенко имеет богатый опыт работы в госструктурах. До того, как возглавить министерство транспорт Кузбасса, он трудился в областных управлениях Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, в Территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом. В последние годы руководил Управлением единого заказчика транспортных услуг кемеровской мэрии.

Во время рабочей встречи с новым министром транспорта Кузбасса Константином Лопатенко губернатор выделил ключевые задачи.

«В части общественного транспорта – укомплектование водительского состава, регулярность выполнения рейсов, обновление подвижного состава, обеспечение безопасности перевозок и наших пассажиров. Очень важная задача, к выполнению которой мы уже приступили, – модернизация инфраструктуры электротранспорта», – отметил Илья Середюк.

Что касается авиатранспорта, Лопатенко предстоит заняться сохранением и расширением географии полетов, запуском дополнительных маршрутов, стабилизацией повышения цен на авиабилеты и строительством нового аэропорта в Шерегеше. Железнодорожный транспорт также в центре внимания, поскольку в Кузбассе выстроена разветвленная сеть, загруженная перевозками продукции с многочисленных промышленных предприятий.

Фото: пресс-служба АПК