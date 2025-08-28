Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел совещание по вопросам реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» в субъектах Федерации округа.



Анатолий Серышев отметил, что проект «Беспилотные авиационные системы» входит в ТОП 6 перспективных технологических направлений, закрепленных в Концепции технологического развития России на период до 2030 года. За первый год его реализации российский рынок беспилотных авиационных систем (БАС) вырос на 318 процентов. По экспертным оценкам, его темп прироста в ближайшее время составит порядка 58 процентов в год. Этому во многом будет способствовать реализация федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».

Кроме этого, региональные органы власти участвуют еще в двух федеральных проектах: «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и комплектующих», а также «Кадры для беспилотных авиационных систем». До 2030 года планируется вложить в реализацию указанных проектов более 148 миллиардов рублей. Проекты предполагают активное участие регионов в конкурсном отборе заявок на получение субсидий для открытия научно-производственных центров БАС.

На текущий момент в округе такие центры созданы только в четырех субъектах: в Новосибирской, Томской, Иркутской и Омской областях. Анатолий Серышев отметил, что наиболее основательно к созданию НПЦ подошли в Новосибирской области. «На сегодняшний день здесь самая продуманная программа, предусматривающая максимальное количество организационных и финансовых мероприятий в целях ее реализации», – считает полпред.

Полномочный представитель обратил внимание руководителей регионов, что в этом году федеральный отбор заявок на участие в данном конкурсе Минпромторг России уже провел. Есть время до осени 2026 года подготовиться к следующему конкурсу и, уже с учетом полученного сегодня опыта, стать победителем конкурса в 2026 году.