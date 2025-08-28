Сегодня в Кемерове волонтеры экологических отрядов, сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, а также представители регионального Комитета охраны окружающей среды провели уборку берега реки Томи в Кировском районе. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Вода России», который является частью национального проекта «Экологическое благополучие».

В ходе акции участники очистили 2,5 километра береговой полосы и вывезли 4 кубометра мусора. Это уже не первый раз, когда в данном районе города проходит уборка в рамках проекта «Вода России». В начале августа более 50 человек очистили берег и дно реки Евсеевки на улице Инициативной. Особую роль в этой акции сыграл волонтер Тимофей Сидорин. Он работал в специальном костюме, удаляя затопленные ветки, строительный мусор и пластик. Это способствовало ускорению течения реки и её естественному очищению.

Проект «Вода России» был запущен в 2014 году и объединил более 11,5 миллионов участников из 89 регионов. За это время активисты очистили около 11 тысяч водоемов и собрали более 12 миллионов мешков мусора. В 2025 году проект вошел в национальный проект «Экологическое благополучие». Ожидается, что к 2030 году в рамках этого проекта будет расчищено более тысячи километров рек и восстановлено 36 тысяч гектаров озер и водохранилищ.