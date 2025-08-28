Молебен прошел в соборе Рождества Иоанна Предтечи. Прихожане молились о здоровье всех горняков и их семей, а также о благополучии Кузбасса. Подобные богослужения в преддверии Дня шахтера по традиции проходят во всех храмах региона.

«На протяжении многих лет к этому молебну присоединяются все религиозные конфессии, потому что с угольной промышленностью связаны разные семьи, независимо от вероисповедания. Сегодня предприятия отрасли переживают непростые времена. В такие моменты важно объединиться и поддержать друг друга», – подчеркнул Илья Середюк.

Глава региона побывал и на фестивале звонарного искусства, музыки и ремесел «Золотые купола», который, начиная с 2014-го, ежегодно собирает лучших звонарей региона. Нынче в нем приняли участие мастера колокольного звона из 7 муниципалитетов. Также в Прокопьевске губернатор сходил на выставку-ярмарку «Дары лета», где были представлены работы мастеров декоративно-прикладного искусства из разных регионов Сибири, а на сцене выступал муниципальный симфонический оркестр.

Фото: пресс-служба АПК

