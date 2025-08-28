Глава региона возложил цветы к скульптурной композиции «Покорителям земных недр». А после на торжественном приеме вручил 45 лучшим работникам и ветеранам угольной отрасли областные награды.

«История Прокопьевска напрямую связана с углем, поэтому здесь всегда отмечают праздник по-особому. Особая благодарность — ветеранам. Благодаря им на предприятиях создана надежная основа для развития, сохранены лучшие трудовые традиции. Желаю вам, дорогие горняки, успешно достигать намеченных целей и уверенно идти вперед, к новым победам. С Днем шахтера!», – поздравил горняков губернатор Кузбасса.

Машинисту горных выемочных машин Сергею Посаженникову и проходчику Александру Чернову присвоено звание «Почетный шахтер Кузбасса». 18 прокопчан награждены медалью «За служение Кузбассу», в том числе горный мастер Николай Растокин, предложивший схему автоматической смазки подшипников, которая увеличила их срок службы на 25%, а годовой экономический эффект составил 1,2 млн рублей.

Фото: пресс-служба АПК