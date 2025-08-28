В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности в Кузбассе прошёл торжественный приём. Министр промышленности и торговли региона Алексей Гришин вручил работникам отрасли областные награды.

«Кузбасс — один из лидеров по уровню потребления природного газа в Сибирском федеральном округе — 3,6 млрд кубических метров в год. Сегодня в нефтегазовой отрасли региона трудится более 30 тысяч человек. Благодаря высокопрофессиональному труду работников нефтяной и газовой промышленности отрасль успешно развивается», — отметил Алексей Гришин.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в социально-экономическое развитие Кузбасса 82 специалиста отмечены областными наградами. Медаль «За служение Кузбассу» получили пять человек. Медалью «За достойное воспитание детей» награждены двое кузбассовцев.

Медали Алексея Леонова и «За бизнес во имя созидания» получили по одному человеку, медаль «За веру и добро» — шесть сотрудников. Почетные грамоты губернатора Кузбасса вручили 35 специалистам, Благодарности губернатора — 14 кузбассовцам. Кроме того, 11 человек отмечены благодарностями от регионального министерства промышленности и торговли.