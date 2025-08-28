«Сделал три подхода»: губернатор Кузбасса показал в новой школе Новокузнецкого округа, как выполняет жим лежа

В четверг, 28 августа, губернатор Кузбасса Илья Середюк побывал в только что построенной школе в поселке Загорский Новокузнецкого муниципального округа. Школа распахнет свои двери для 250 учеников начальных классов уже 1 сентября 2025 года, поэтому перед открытием глава региона лично ее оценил.

Как сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса, в Загорской школе для учащихся созданы комфортные условия для обучения и развития.

Так, в каждом классе вместо традиционных меловых досок установлены рельсовые конструкции, объединяющие в себе обычную доску и интерактивный комплекс. В кабинете информатик стоят современные компьютеры с выходом в интернет. А для детей, которые будут оставаться в группе продленного дня, есть уютная игровая и даже спальная комната.

Также в школе по последнему слову техники оборудован и пищеблок, чтобы питание ребят было вкусным и полезным. Актовый зал профессиональным световым и звуковым оборудованием, широкоформатным экраном с электроприводом и автоматизированным занавесом. Предусмотрены удобные гримерные комнаты для подготовки к выступлениям. А еще в учебном заведении есть много возможностей для физического развития: в частности, на территории школы расположен современный спортивный комплекс, включающий футбольное поле с искусственным газоном, площадки для волейбола и баскетбола, уличные тренажеры, комплексы для воркаута и полосу препятствий. В самом здании просторный спортивный зал позволяет проводить уроки физкультуры, играть в волейбол и баскетбол. А в тренажерном зале есть все необходимое для проработки всех групп мышц, а также для кардионагрузок. Илья Середюк даже лично протестировал его оборудование.

«Не удержался, и сделал три подхода к станку, выполнил жим лежа», — поделился губернатор Кузбасса с подписчиками своих социальных сетей, сопроводив сообщение видеозаписью.

На опубликованном видео губернатор прямо в белой рубашке выполнил жим лежа: снял штангу с упора и шесть раз опустил ее и поднял, полностью выпрямляя руки, после чего аккуратно вернул ее на место. К слову, сразу видно, что Илья Середюк хорошо знаком с этим упражнением: у него и верный хват, и движения без рывков, и правильная техника дыхания с выдохом на подъеме.

Подписчики высоко оценили физическую форму Ильи Середюка.

«Сами блины эти минимум 10 (кг, — авт.) . Т.е. 20 + гриф 20. Но блины могут быть и по 20, там не видно. Норм!», — говорится в комментарии, который собрал наибольшее количество лайков под видео в телеграм-канале.