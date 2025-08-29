Кузбасские металлурги разработали уникальные рельсы, предназначенные для высокоскоростных железных дорог. Они отличаются повышенной ударной вязкостью при сильных морозах, высочайшей прямолинейностью и точностью профиля. По таким рельсам движение скоростных поездов (до 400 км/ч) на линии, характеризующейся значительным перепадом рабочих температур, будет безопасным. Всего для возведения магистрали металлургический комбинат в Новокузнецке отгрузит 161 тыс. тонн рельсов.

«О важности ВСМ Москва — Санкт-Петербург говорил президент России Владимир Владимирович Путин. Он подчеркнул, что магистраль значительно сократит время в пути и разгрузит действующую железнодорожную сеть для грузоперевозок», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Санкт-Петербург протяженностью 679км пройдет через 6 регионов, время хода без остановок – 2 часа 15 минут.

Фото: пресс-служба АПК