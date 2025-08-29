Сегодня состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева с мэром Новосибирска Максимом Кудрявцевым. Стороны обсудили ключевые вопросы социально-экономического развития города, ход реализации национальных проектов и перспективные инфраструктурные инициативы.



Участники встречи рассмотрели текущее состояние экономики города, меры поддержки бизнеса и промышленности, развития социальной сферы, а также вопросы создания новых рабочих мест. Стороны обсудили ход выполнения федеральных программ, в частности, проекты в сфере благоустройства городской среды. Были затронуты вопросы модернизации общественных пространств, реконструкции дорожной инфраструктуры и повышения качества жилищно-коммунальных услуг.

Максим Кудрявцев сообщил полпреду, что бюджет города в 2024 году впервые преодолел рубеж в 100 миллиардов рублей благодаря росту собственных доходов и рекордному объему межбюджетных трансфертов, превысившему 50 миллиардов рублей. Важным достижением стало существенное снижение долговой нагрузки, позволяющее направлять средства на ключевые приоритетные задачи.

Также было отмечено, что основные усилия сконцентрированы на масштабной программе комплексного развития территорий (КРТ), которая является главным вектором жилищного строительства и предусматривает расселение аварийного фонда, возведение нового жилья и социальных объектов. Параллельно реализуется масштабная программа по созданию школьных мест: за счет строительства новых школ и капитального ремонта в этом году будет введено 2825 дополнительных мест. Отдельным приоритетом бюджета является всесторонняя поддержка участников СВО и их семей, включая не только материальную помощь, но и организацию специализированных отделений социально-медицинской реабилитации, которые продолжают открываться в городе.

Глава города доложил о реализации комплексной программы по масштабному благоустройству и озеленению, направленной на улучшение городской среды. Новые крупные проекты благоустройства парков реализуются в рамках концепции «Город без окраин» при поддержке федерального и регионального бюджетов. Параллельно ведутся активные работы по подготовке городской инфраструктуры к предстоящему зимнему сезону.

Одной из ключевых тем стал запуск новой станции метро «Спортивная». Анатолий Серышев отметил важность этого объекта для разгрузки транспортной системы города и повышения мобильности жителей.

В рамках встречи также были рассмотрены планы по дальнейшему развитию метрополитена, привлечению инвестиций в городскую экономику, формированию инновационных кластеров и поддержке научно-образовательного потенциала Новосибирска.

Анатолий Серышев подчеркнул важность слаженной работы федеральных, региональных и местных органов власти для достижения поставленных целей: