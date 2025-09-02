Официально 02.09.2025
Межрегиональный строительный Форум «СтроимСибирь-2035» пройдет в Кемерове
23-24 сентября 2025г. в г. Кемерово (филиал РГИСИ, ул. Ворошилова, 15) пройдет региональный строительный форум под девизом: «Новые вызовы – новые решения!» Основные цели Форума: – объединить усилия для развития строительства и строительной отрасли региона и страны в условиях постоянных изменений; – поиск ответов и решений на вызовы, стоящие сегодня перед отраслью с фокусом на регион; – обсудить с представителями других регионов схожие проблемы и вопросы; – помочь решить проблемы представителей отраслей через совместную выработку решений и обмена опытом. Для этого запланирована деловая программа под девизом: «Новые вызовы – новые решения!». Работа на каждой площадке – это поиск и обсуждение ответов на вопрос: Что нужно и можно сделать, чтобы строительная отрасль развивалась и действительно стала локомотивом развития экономики? Панельная дискуссия «Стройка: стимулы для развития», цель – обсудить за счет чего и как сегодня может развиваться строительная отрасль в Кузбассе. Круглый стол «КРТ: возможности для территории и бизнеса, проблемы реализации, будущее проектов», цель – показать, как сегодня идет реализация проектов КРТ, как строится партнерство органов власти и застройщиков, строительных и подрядных организаций, за счет чего и как можно решать/ решить в будущем возникающие при реализации КРТ проблемы. Круглый стол «Актуальные вопросы и перспективы развития индивидуального жилищного строительства в Сибири», цель – обсудить актуальные вопросы ИЖС и перспективы дальнейшего развития, познакомиться с передовыми решениями и технологиями. Круглый стол «Шерегеш: прекрасное будущее и трудное настоящее (проблемы, точки роста и развития)», цель – обсудить координацию участников в реализации одного из крупнейших проектов КРТ – СТК «Шерегеш», стоящие сейчас задачи, точки роста и развития. А также партнерские площадки, презентации и мастер-классы. И специально организованный нетворкинг. Выставка «СтроимСибирь-2035» – для тех, кто хочет: – продемонстрировать новые разработки, продукцию своей компании профессиональной и бизнес аудитории, а также заинтересованным частным посетителям; – получить доступ к большому количеству надежных и проверенных контактов; – расширить клиентскую базу и получить коммерческий результат. Приглашаем к участию в Форуме, ведь это: – прямое общение для обсуждения и решения актуальных вопросов представителей строительной отрасли с властью и между собой; – демонстрация и обсуждение передовых и качественных материалов, технологий и решений; – расширение базы и привлечение потенциальных партнеров и клиентов для представителей строительной и смежных с ней отраслей. Подробнее stroyforum.avant42.ru Реклама. ООО «Издательский дом «Деловой Кузбасс» ИНН 4205025067. Erid: 2VtzqwsWKT1