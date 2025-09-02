Ветераны спецоперации и члены их семей посетили Музей изобразительных искусств Кузбасса. В экспозиции представлены оригиналы картин выдающегося русского художника Ивана Шишкина. Организацией экскурсии занимались сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества».

Выставка открылась в рамках соглашения, заключённого губернатором Ильёй Середюком в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме. Впервые в Кузбасс доставили 40 произведений мастера из коллекции Государственного русского музея в Санкт-Петербурге. Экспозицию дополнила мультимедийная зона с интерактивными элементами, оживляющими полотна великого пейзажиста.

Под руководством экскурсовода семьи героев изучили творчество Шишкина, узнали о его жизни и особенностях художественного мастерства.