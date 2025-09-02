Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев сегодня в Новосибирске провёл рабочую встречу с атаманом Сибирского войскового казачьего общества Андреем Тимошенко.



Особое внимание на встрече было уделено вкладу сибирских казаков в обеспечение безопасности и обороноспособности Российской Федерации в условиях специальной военной операции, а также в формирование и доставку гуманитарных грузов. Казаки, участвующие в специальной военной операции, получают всестороннюю поддержку, включая единовременные выплаты членам семей павших товарищей, компенсацию расходов на отдых и восстановительные мероприятия, а также содействие в трудоустройстве. Кроме того, предоставляется медицинская, психологическая, правовая и другая необходимая помощь, сообщил полпреду Андрей Тимошенко.

Важной темой повестки стали вопросы реализации в регионах Сибири Стратегии государственной политики в отношении российского казачества до 2030 года. Андрей Тимошенко поблагодарил полпреда за личное участие и всестороннюю поддержку казачества в Сибирском федеральном округе. Кроме того, атаман доложил полномочному представителю о приоритетных направлениях деятельности казаков и численности Сибирского казачьего войска – в настоящее время в его состав входят 137 казачьих обществ, в том числе 9 отдельских, 5 районных и 122 первичных. Эти общества объединяют около 7 тысяч казаков из девяти субъектов Российской Федерации – Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей, а также трех регионов, входящих в состав Уральского федерального округа.

По представленной информации, для достижения целей развития российского казачества функционирует казенное учреждение Омской области «Казаки Сибири». В Алтайском крае, Кемеровской и Томской областях в региональных органах власти сформированы структуры, в компетенцию которых входят вопросы развития казачества. Атаман подчеркнул необходимость проведения такой работы во всех субъектах Сибирского федерального округа. Отдельно обсуждался ход мероприятий по внесению первичных казачьих обществ в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации – на текущий момент 93% из них внесены в государственный реестр.

Полномочный представитель позитивно оценил вклад казаков в военно-патриотическое воспитание детей и молодёжи и охрану общественного порядка. Кроме того, члены казачьих обществ выполняют задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, охране государственных границ. В ряде регионов, казаки задействованы в реализации природоохранных мероприятий, более 200 казаков несут службу в добровольческих казачьих противопожарных подразделениях.

Полпред отметил, что в прошедшем году при взаимодействии органов государственной власти и войсковых казачьих обществ в Сибирском федеральном округе решён значительный объём задач. Следует продолжить целенаправленную работу по исполнению плана реализации Стратегии, увеличению целевых показателей, отражающих выполнение каждой задачи государственной политики в отношении российского казачества, считает Анатолий Серышев.