На стратегической сессии «Повышение доступности жилья для граждан», прошедшей под председательством премьер-министра Михаила Мишустина, губернатор Кузбасса Илья Середюк представил опыт региона в решении жилищных вопросов. В центре внимания — механизм комплексного развития территорий, который позволяет сдерживать рост цен на жилье и поддерживать строительную активность даже в условиях высокой ключевой ставки.

По словам Середюка, застройщики сегодня сталкиваются с падением спроса и отказом от новых проектов, что требует поддержки со стороны государства. В Кузбассе эту задачу решают за счет льготных кредитов, направляемых на создание транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Это позволяет не включать дополнительные расходы в стоимость квадратного метра, делая жилье доступнее для граждан.

«Строительная отрасль всегда была драйвером развития экономики. Там, где есть стройка, — там есть перспектива, есть будущее», — отметил губернатор, добавив, что при масштабировании регионального подхода на федеральный уровень можно сдержать рост цен и сохранить темпы строительства.

Также Середюк доложил о действующих в регионе мерах поддержки: договорах социального найма, социальных выплатах и льготных займах для многодетных семей, участников СВО и других категорий. С 2023 по 2025 год жильем по соцнайму обеспечены 357 семей, 130 получили социальные выплаты, а 116 — воспользовались специальной программой поддержки.

В июле 2025 года Совет Федерации поддержал инициативу губернатора по восстановлению возможности выдачи льготных займов нуждающимся. Опыт Кузбасса был признан успешным и может лечь в основу новых решений на федеральном уровне.