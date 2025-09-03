Одной из тем встречи, в преддверии отопительной кампании, стал ход ремонта и модернизации тепловых сетей. Полпред напомнил, что ключевой задачей остаётся бесперебойное снабжение потребителей в холодный сезон.

Особое внимание было уделено теме подготовки к вводу в эксплуатацию новой станции Новосибирского метрополитена «Спортивная». Полномочный представитель отметил, что благодаря совместным усилиям участников проекта удалось преодолеть основные сложности, накопившиеся при его реализации, решить возникавшие при строительстве вопросы.

Полпред поблагодарил Андрея Плешивцева и сотрудников Сибирского управления Ростехнадзора за высокий профессионализм и постоянную личную вовлеченность в ход строительства станции. Специалисты службы совместно с представителями заказчика, подрядчика и регионального метрополитена с 18 августа включились в процесс приёмки объекта. Это позволило оперативно устранять возникавшие замечания под постоянным контролем надзорного ведомства.

«Безусловно, такая совместная работа обусловлена четким пониманием того, насколько эта станция необходима новосибирцам», – уверен Анатолий Серышев.

Ее открытия особенно ждут болельщики хоккейного клуба «Сибирь» – первый матч сезона намечен на 7 сентября, добавил полпред.

Как сообщил полпреду исполняющий обязанности руководителя, заключение о соответствии станции всем установленным требованиям уже выдано Сибирским управлением Ростехнадзора. Для завершения процесса и открытия станции необходимо оформление документов со стороны Управления Росреестра по Новосибирской области и муниципалитета.