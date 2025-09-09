Из 26 городов России до решающего этапа дошли только восемь, и среди них — крупнейший мегаполис Сибири. Поддержка жителей и соседних регионов открывает для Новосибирска новые возможности: для учреждений культуры, артистов и зрителей. Это шанс вывести локальные проекты на федеральный уровень и привлечь внимание к культурным событиям.

Новосибирск не только является третьим по числу жителей городом страны, но и по праву считается культурной столицей Сибири. Здесь проходят значимые региональные и межрегиональные события, реализуются национальные проекты, поддерживаются молодые таланты, креативные кластеры и культурные инициативы. Город сочетает традиции с современными тенденциями, сохраняя богатое наследие и открывая путь инновациям.

Победитель определится 14 декабря по совокупности оценок всех этапов, а обладатель народного голосования будет награжден отдельно. Победа в конкурсе даст не только статус, но и новые перспективы — от роста туристической привлекательности до привлечения инвестиций.

Поддержать Новосибирск можно на Портале обратной связи: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/cultural-capital/contest/13/