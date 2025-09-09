Выходные по-умному: как подключить программу лояльности и получать от 20% кешбэка за отдых в горах Кузбасса

Благодаря удобному расположению (всего пара часов езды от города) поездки в «Шерегеш» доступны даже на короткие выходные.

Современная инфраструктура курорта делает отдых максимально комфортным. Гостям предлагаются апартаменты с мини-кухнями, где можно самостоятельно готовить, экономя на питании и создавая уютную домашнюю атмосферу. Это особенно важно для семей с детьми, больших компаний и тех, кто ценит свободу и независимость в графике отдыха.

Одним из факторов, влияющих на частоту поездок, стала программа лояльности для жителей Кемеровской области, запущенная в 2022 году. По информации Дирекции курорта «Шерегеш», с ее помощью местные жители могут получать кешбэк от 20 процентов на проживание, прокат снаряжения, ски-пассы, питание и развлечения при оплате картой «Мир». Участие в программе принимают более 40 организаций, и список партнёров продолжает расширяться.

Подключиться можно в несколько шагов: необходимо иметь регистрацию в Кемеровской области, карту «Мир» и пройти регистрацию на портале региональных «Госуслуг». После проверки данных карта привязывается к программе, и кешбэк начинает начисляться автоматически.

Благодаря этому отдых в «Шерегеше» становится не только комфортным, но и по-настоящему выгодным. Многие кузбассовцы уже приезжают сюда не раз в год, а по нескольку раз за сезон: зимой – за катанием, весной и осенью – за горными видами, а летом – за свежим воздухом и активностями. Выходные по-умному – это когда близко, уютно и с кешбэком. А «Шерегеш» с программой лояльности делает такой отдых реальностью для каждого жителя Кузбасса.

С дополнительной информацией о партнёрах и условиях программы лояльности можно ознакомиться на официальном сайте Дирекции курорта «Шерегеш».