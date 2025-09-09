Кемеровская область стала одним из 20 регионов страны, где запустят пилотный проект федеральной программы «Серебряный старт». Как рассказали в пресс-службе областного правительства, граждане от 60 лет и старше по ней смогут обучиться секретам успешного бизнеса. Участвовать могут как уже состоявшиеся предприниматели, так и те, кто только желает начать свой бизнес. Причем тот, кто проявит себя лучше других на региональном этапе, сможет получить грант 150 тысяч рублей.

«Мир меняется, и теперь поколение «серебряного» возраста — это про энергию, интерес к жизни и желание оставаться полезными обществу. Участники программы получат обучение, сопровождение профессиональными наставниками, а также присоединятся к сообществу единомышленников для обмена опытом», — отметил губернатор Илья Середюк.

Реализацией программы будет заниматься центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Продлится обучение с 8 по 17 октября. Чтобы участвовать, надо до 26 сентября заполнить заявку на сайте серебряныйстарт.рф.

Все подробности можно уточнить в центре «Мой бизнес» (г. Кемерово, бульвар им. Академика Л.С. Барбараша, 1, 2-й этаж) по телефону: 8 (3842) 77-88-70.

Фото: АПК.