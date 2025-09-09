В целях развития системы наставничества региональное отделение Движения Первых Кузбасса реализует комплекс мероприятий, направленных на развитие сообщества наставников. События в рамках комплекса проводятся с целью формирования наставнических компетенций у участников, вовлечения широкого круга лиц к системе наставничества и создания условий для обмена опытом и практиками.

Первый этап комплекса – заочный. Для всех заинтересованных в развитии своих наставнических компетенций прошел курс видеолекций, раскрывающий различные аспекты наставничества, его актуальность для системы воспитания подрастающего поколения. Наставники Кузбасса узнали о самомотивации, ролевой модели наставника, дизайн-мышлении, познакомились с формулой качественных коммуникаций, видах и техниках обратной связи. С полезными материалами выступили общественные деятели, психологи, руководители проектов, игропрактики, авторы тренингов.

Сегодня в Новокузнецке стартовал очный этап комплекса в формате деловой игры, в рамках которой участники познакомились, обсудили ключевые компетенции наставников: активное слушание, постановка целей, обратная связь, эмоциональный интеллект, стратегическое мышление и способность мотивировать. Также участники на практике попробовали роль наставника и наставляемого, дали обратную связь и смогли договориться о совместных идеях проектов.

Очный этап обучения пройдет в Новокузнецке и Кемерове в течение сентября и октября. В этих встречах примут участие 200 наставников из 31 муниципального образования Кузбасса.