Организаторами «Цифрового ликбеза» является Минцифры России совместно с Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика». Проект включает в себя серию мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах рассказывают детям и взрослым об основах цифровой грамотности.

В формате яркого мультфильма дети Кузбасса познакомятся с основными правилами цифровой безопасности и узнают, как распознавать опасные фейки, созданные нейросетями.

Обучение направлено на развитие критического мышления и умения анализировать контент в интернете. Кроме того, методические материалы помогут педагогам эффективно проводить занятия, а тестирование позволит школьникам закрепить полученные знания.

Отмечается, что проект также направлен на защиту молодежи от кибермошенничества и создание условий для безопасной жизни в цифровом пространстве.

Посмотреть образовательные материалы можно на официальном ресурсе программы https://digital-likbez.datalesson.ru/