Кинопросветительский проект «Кинолетопись России: война, труд, традиции» реализуется Союзом кинематографистов РФ при поддержке Министерства культуры РФ и активном участии Гильдий (Комиссии) «Творческая Лаборатория духовно-нравственного и просветительского кино» СК РФ и Гильдии киноведов и кинокритиков СК РФ. Партнёрами проекта выступили Министерство образования Кузбасса и МПГУ. Ключевые площадки – Кузбасский региональный институт развития профессионального образования им А. М. Тулеева, Кемеровское епархиальное управление, филиал Фонда «Защитники Отечества» Кузбасса, Центр кинопедагогики и медиакультуры МПГУ. Еще одной локацией проведения стала новокузнецкая школа № 81 имени Е. И. Стародуба.

Событие посвятили увековечиванию памяти о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны немецко-фашистскими захватчиками. Цель — сохранение исторической правды, становление гражданской идентичности у молодежи.

Участниками кинолектория стали обучающиеся кемеровских профессиональных образовательных организаций, курсанты Центра «Воин», обучающиеся 10-х классов школы Заводского района Новокузнецка, члены ветеранских организаций.

Они увидели документальные фильмы «Михаил Зорин. Жизнь продолжается» о ветеране Великой Отечественной войны и «Опасный фарватер», посвящённый прорыву морской минной блокады Ленинграда.

После просмотра участники поделились впечатлениями и ответили на вопросы, например, о том, в чем выражается духовная и нравственная сила советского народа, противостоявшего немецко-фашистским захватчикам в годы Великой Отечественной войны.

Онлайн подключились Ольга Нифонтова, кинорежиссер, преподаватель кафедры режиссуры кино и телевидения Института современного искусства, член Союза кинематографистов Российской Федерации, представитель Гильдии (Комиссии) «Творческая Лаборатория духовно-нравственного и просветительского кино» Союза кинематографистов Российской Федерации, Петр Корягин, режиссер фильма «Михаил Зорин. Жизнь продолжается», Андрей Егоров, режиссер фильма «Опасный фарватер».

Очно выступила Татьяна Стародуб, управляющая делами Кузбасской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» Новокузнецка.