Губернатор Илья Середюк в ходе совещания рассказал, что по сравнению с прошлом годом зафиксировано небольшое снижение угледобычи. Однако, по мнению главы региона, показатель выше пессимистичного прогноза.

«Напомню, из 151 угольного предприятия 30 находятся в красной зоне, работа 18 – приостановлена. По остальным приняты меры поддержки, и они продолжают свою работу. Благодаря поддержке правительства РФ 16 предприятиям предоставлены отсрочки по уплате налоговых платежей. Часть предприятий при улучшении ситуации на рынке вновь начнут работать. Для этого с собственниками проработаны меры их повторного запуска», – подчеркнул губернатор.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что по соглашению между Кузбассом и РЖД налажена ритмичность отгрузки «черного золота» в восточном, северо-западном и южном направлениях.

Подняли на совещании и тему сортового угля на будущий год. Наметили решить этот вопрос в течение месяца. Илья Середюк отметил, что выдано 24 тыс. тонн пайкового угля, что составляет 40% от потребности Кузбасса. Также участники совещания подчеркнули, что наблюдается рост цен на кокс и энергетические марки топлива.

Фото: пресс-служба АПК